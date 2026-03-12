Karate ecco dove vedere la Premier League di Roma

Il PalaPellicone di Ostia ha registrato il tutto esaurito per il fine settimana dal 13 al 15 marzo, durante il quale si svolgerà la tappa romana della Premier League di karate. Questo evento internazionale, considerato tra i più prestigiosi nel circuito, vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni. La competizione attirerà appassionati e supporter da tutta la regione.

Il Direttore Tecnico Nazionale Luca Valdesi ha dichiarato: "Mi aspetto una gara grandiosa organizzata ai massimi livelli e con la solita qualità riconosciuta da tutto il mondo all'Italia. Ci sarà un livello tecnico altissimo come in tutte le Premier League, una gara veramente difficile.

