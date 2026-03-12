Karate 1 | Roma ospita la Premier League con record

Oggi nel Salone d’Onore del CONI si è tenuta la presentazione della tappa romana della Karate 1 – Premier League. La competizione si svolgerà a Roma e rappresenta una delle tappe più importanti del circuito internazionale di karate. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi e si svolgerà nei prossimi giorni.

La tappa romana della Karate 1 – Premier League è stata ufficialmente presentata oggi nel Salone d'Onore del CONI. L'evento si svolgerà dal 13 al 15 marzo presso il PalaPellicone di Ostia, riunendo i migliori atleti mondiali sotto l'egida della World Karate Federation. La manifestazione rappresenta un punto di svolta per il karate italiano, con una forte enfasi sulla sostenibilità e sull'inclusione sociale. Oltre alla competizione sportiva di alto livello, la kermesse punta su progetti sociali come Guardian Girls, volto a prevenire la violenza di genere attraverso l'autodifesa. Il movimento federale ha ottenuto la certificazione ISO 20121, rendendo questa edizione pionieristica nel settore sportivo nazionale.