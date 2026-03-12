Karagumruk-Fenerbahce venerdì 13 marzo 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 18:00 si disputa il match tra Karagumruk e Fenerbahçe, nella 26ª giornata di Superlig turca. Il Fenerbahçe, che non ha ancora subito sconfitte in questa stagione e si trova al secondo posto in classifica, affronterà in casa il fanalino di coda Karagumruk. Sono state diramate le formazioni ufficiali, con quote e pronostici disponibili per questa partita.

Turno numero 26 di superlig turca che vede l’imbattuto Fenerbahce di Tedesco secondo in classifica impegnato nel derby contro il fanalino di coda Karagumruk. Situazione disperata per la squadra del tecnico Stanojevic, che è attualmente ultima in classifica a -8 dalla salvezza e con appena 1 vittoria nelle ultime 14 gare disputate in campionato. Sono lontani gli anni con Pirlo allenatore e con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Karagumruk-Fenerbahce (venerdì 13 marzo 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Articoli correlati Karagumruk-Fenerbahce (venerdì 13 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 26 di superlig turca che vede l’imbattuto Fenerbahce di Tedesco secondo in classifica impegnato nel derby contro il fanalino di coda... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Karagumruk Fenerbahce venerdì 13 marzo... Discussioni sull' argomento Fatih Karagümrük v Fenerbahçe: title chase meets survival fight; Karagumruk-Fenerbahce: probabili formazioni e diretta live; Karagumruk-Fenerbahce (venerdì 13 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici; Karagumruk-Fenerbahce venerdì 13 marzo 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici. Karagumruk-Fenerbahce (venerdì 13 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/C8ltPrT #scommesse #pronostici x.com