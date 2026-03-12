Karagumruk-Fenerbahce venerdì 13 marzo 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 13 marzo 2026 alle 18:00 si gioca il match tra Karagumruk e Fenerbahce, nel turno 26 della superlig turca. Fenerbahce, squadra imbattuta e seconda in classifica, affronta il fanalino di coda Karagumruk. Le formazioni sono state annunciate e si conoscono le quote e i pronostici per questa sfida.

Turno numero 26 di superlig turca che vede l'imbattuto Fenerbahce di Tedesco secondo in classifica impegnato nel derby contro il fanalino di coda Karagumruk. Situazione disperata per la squadra del tecnico Stanojevic, che è attualmente ultima in classifica a -8 dalla salvezza e con appena 1 vittoria nelle ultime 14 gare disputate in campionato. Sono lontani gli anni con Pirlo allenatore e con.