Kaleidoscopio comunità – Paesaggi corporei pillole in danza

Kaleidoscopiocomunità – Paesaggi corporei è un progetto dell’Equilibrio Dinamico Ensemble con la direzione artistica di Roberta Ferrara, direttrice sala prove Livia Massarelli. La serata nasce per dare voce e ascolto a diverse realtà coreutiche del territorio che negli anni si sono distinte per la qualità del lavoro con le giovani generazioni di danzatori, offrendo al pubblico una panoramica sulla vitalità della danza contemporanea pugliese. L’appuntamento è in programma Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S. Martino “Segreti sotterranei della città vecchia” “Westminster” di Giuseppe De Nittis in mostra nella Pinacoteca Metropolitana “C. 🔗 Leggi su Baritoday.it

