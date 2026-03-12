K-Pop Demon Hunters | Netflix annuncia ufficialmente il sequel del suo film più visto di sempre

Netflix ha annunciato ufficialmente il sequel di K-Pop Demon Hunters, il film d’animazione prodotto in collaborazione con Sony Pictures Animation, che si è rivelato il più visto di sempre sulla piattaforma. Il fenomeno dei K-pop e l’animazione continuano a conquistare il pubblico globale, e la piattaforma ha confermato che il progetto seguirà la stessa direzione di successo.

Il fenomeno globale non accenna a fermarsi. Netflix ha ufficialmente confermato il sequel di K-Pop Demon Hunters, il film d’animazione prodotto in collaborazione con Sony Pictures Animation che ha riscritto le regole del successo sulla piattaforma. A confermare la notizia è stato Deadline. Con oltre 325 milioni di visualizzazioni, la pellicola si è consacrata come il film più visto di sempre su Netflix, riuscendo nell’impresa storica di dominare anche il box office lo scorso agosto con un incasso di quasi 25 milioni di dollari in soli due giorni. Dietro la macchina da presa torneranno i registi Maggie Kang e Chris Appelhans, pronti a espandere un universo che ha saputo mescolare l’estetica vibrante della musica coreana con l’azione soprannaturale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

