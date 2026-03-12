Juventus Zhegrova lancia un segnale | si allena nel giorno libero

Edon Zhegrova, calciatore della Juventus, ha deciso di allenarsi nel giorno di riposo, presentandosi alla Continassa per lavorare a parte. Nonostante il giorno di riposo, il giocatore ha scelto di dedicarsi alla preparazione fisica, mostrando impegno anche fuori dagli allenamenti ufficiali. La sua presenza è stata notata durante la sessione di lavoro individuale, senza partecipare alle attività di gruppo.

Zhegrova dà il segnale: giorno libero ma si presenta alla Continassa per lavorare a parte Edon Zhegrova deve e può fare di più. Nelle ultime uscite ha mostrato qualche sprazzo di vitalità. E in allenamento sta dando segnali importanti. Come riportato da Tuttosport, Zhegrova si è presentato ad allenarsi in

