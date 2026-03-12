Juventus Women impatto travolgente di Ana Capeta in bianconero | i numeri

Ana Capeta, attaccante portoghese, ha iniziato a giocare con la Juventus Women a gennaio. Da allora, ha mostrato un impatto importante con la maglia bianconera, contribuendo con diversi gol e assist. La sua presenza si fa notare nel reparto offensivo della squadra. I numeri raccolti finora riflettono la sua capacità di incidere nelle partite ufficiali.

dell’attaccante portoghese arrivata a gennaio. L’impatto di Ana Capeta nell’universo Juventus Women può essere definito, senza timore di smentita, folgorante. Arrivata in extremis durante l’ultimo giorno del mercato di gennaio con l’idea di raccogliere la pesante eredità di Cristiana Girelli, l’attaccante portoghese ha impiegato pochissimo tempo per trasformarsi nel nuovo fattore determinante della formazione di Massimiliano Canzi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I numeri del suo inizio di stagione in bianconero sono da autentica top player: in sole cinque presenze, Capeta è stata protagonista attiva in cinque marcature, collezionando tre reti e due assist in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, impatto travolgente di Ana Capeta in bianconero: i numeri Articoli correlati Juventus Women, Ana Capeta si presenta: «Sono felice di essere in bianconero. Spero di raggiungere questo obiettivo»di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Ana Capeta si presenta ai tifosi bianconeri con dichiarazioni che lasciano sicuramente presagire la... Juventus Women accoglie Ana CapetaLa Juventus Women ha chiuso il mese di gennaio con un innesto di spessore per il reparto offensivo: Ana Capeta, attaccante portoghese classe 1997 (28... Tutto quello che riguarda Juventus Women Juventus Women, colpo in trasferta: 0-2 alla Fiorentina nella semifinale d’andata di Coppa ItaliaTORINO – La Juventus Women compie un passo importante verso la finale della Coppa Italia Femminile. Nella semifinale d’andata le bianconere si impongono in trasferta per 0-2 sul campo della ACF ... quotidianopiemontese.it Women in B&W – Dalle notti di Champions all’Allianz Stadium alla Serie A a Biella: il calendario completo della Juventus WomenEcco tutti gli impegni stagionali della Juventus Women in Serie A e Champions League. Il countdown è già iniziato. Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione della Serie A Femminile. La ... gianlucadimarzio.com