Juventus Women impatto travolgente di Ana Capeta in bianconero | i numeri

Ana Capeta, attaccante portoghese, ha iniziato a giocare con la Juventus Women a gennaio. Da allora, ha mostrato un impatto importante con la maglia bianconera, contribuendo con diversi gol e assist. La sua presenza si fa notare nel reparto offensivo della squadra. I numeri raccolti finora riflettono la sua capacità di incidere nelle partite ufficiali.

dell’attaccante portoghese arrivata a gennaio. L’impatto di  Ana Capeta  nell’universo  Juventus Women  può essere definito, senza timore di smentita, folgorante. Arrivata in extremis durante l’ultimo giorno del mercato di gennaio con l’idea di raccogliere la pesante eredità di Cristiana Girelli, l’attaccante portoghese ha impiegato pochissimo tempo per trasformarsi nel nuovo fattore determinante della formazione di Massimiliano Canzi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I numeri del suo inizio di stagione in bianconero sono da autentica top player: in sole  cinque presenze, Capeta è stata protagonista attiva in cinque marcature, collezionando  tre reti e due assist in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

