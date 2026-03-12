Juventus Vlahovi? pronto al rientro | Udinese nel mirino

L’attaccante serbo torna in campo dopo il recupero completo e sarà disponibile per la partita contro l’Udinese. La Juventus si prepara a schierarlo nuovamente dopo il lungo infortunio, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco. La sfida contro i friulani si avvicina e il giocatore è pronto a scendere in campo.

Vlahovi? mette l'Udinese nel mirino L'attaccane serbo è completamente ristabilito e sarà disponibile per la gara contro l'Udinese. Il programma del serbo Dušan Vlahovi? procede senza intoppi: dopo un paio di allenamenti con il gruppo, il serbo dovrebbe rientrare proprio contro l'Udinese. Per lui sarà un test chiave per ritrovare