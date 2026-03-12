La Juventus Under 15 ha conquistato la sua decima vittoria consecutiva sotto la guida di Paesanti, che guida la squadra in un inseguimento al Parma. Dopo il successo contro la Carrarese, i bianconeri mostrano un ottimo stato di forma, con Pecorari che continua a segnare e contribuire alle prestazioni della squadra. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con un trend positivo.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, lo stato di forma è dei migliori e Pecorari non si ferma più: l’analisi sul rendimento dei bianconeri post vittoria contro la Carrarese. Gli aggiornamenti. La Juventus Under 15 di mister Pecorari vola in classifica, grazie alla vittoria per 4-2 contro la Carrarese in casa, i bianconeri hanno raggiunto il decimo risultato utile consecutivo che in questo momento però non basta per agguantare il primo posto nel girone occupato dal Parma. Ecco di seguito l’analisi post match contro la Carrarese che ha visto un assoluto protagonista: l’attaccante Francesco Paesanti. L’inizio della partita non è stato assolutamente dei migliori, gli ospiti hanno approcciato meglio e creato sin da subito l’occasione giusta per segnare, la traversa ha dato una mano a Pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 15, Paesanti guida per la decima vittoria consecutiva: bianconeri all’inseguimento del Parma. Il focus

Articoli correlati

Juventus Carrarese Under 15 1-0 LIVE: Paesanti porta in vantaggio i bianconeriCalciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muani Perin è il nuovo portiere titolare della Juve? Quali sono le gerarchie dopo...

Domotek Reggio Calabria: Decima vittoria consecutiva in Serie A3? Sfida cruciale a Napoli per il primato e la fuga.Domotek alla Ricerca della Decima: Sfida a Napoli nel Finale di Stagione della Serie A3 La Domotek Reggio Calabria punta a consolidare il primato nel...

Juventus U20 2-0 Inter | Primavera 1 | Matchday 20

Contenuti e approfondimenti su Juventus Under

Temi più discussi: Milan, sogni in grande: derby e vetta! Paesanti trascina la Juve, tris del Toro; Under 16 Serie A e B, il Milan si prende il derby e la vetta: 1-0 all’Inter nell’anticipo; Under 17-16-15 serie A/B - Juventus campione in U16, solo questione di tempo per l'U17; La Carrarese sogna l'impresa, la Juve sigla il poker e vola: decima vittoria di fila per i talenti bianconeri.

Pagelle Juventus Genoa Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Juventus Genoa Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Genoa Under 15: i voti ... juventusnews24.com

Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuosoPagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 15: i voti e ... juventusnews24.com

#JUVENTUS #UNDER16 SCHIACCIASASSI I bianconeri hanno già vinto il loro girone con ben 5 giornate d’anticipo, dominando senza storia dall’inizio del campionato ANALISI COMPLETA NELLE STORIES - facebook.com facebook

La #Juventus #Under16 ha già vinto il suo girone Primo posto matematico x.com