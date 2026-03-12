La Juventus sta per confermare il rinnovo di Luciano Spalletti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Le trattative tra le parti sono in fase finale e si parla di cifre e dettagli che potrebbero portare presto all’annuncio ufficiale. Spalletti, quindi, sarà ancora sulla panchina bianconera nella prossima stagione.

La Juventus è pronta a blindare Luciano Spalletti Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo del tecnico toscano è ormai a un passo dalla firma e potrebbe essere annunciato a breve. Arrivato il 30 ottobre 2025 con un contratto breve, Spalletti ha convinto dirigenza e ambiente con il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, rinnovo Spalletti alle porte: le cifre sul tavolo

Articoli correlati

Leggi anche: Juventus, Spalletti verso il rinnovo: progetto a lungo termine sul tavolo

Rinnovo Maignan, l’esperto rivela le cifre offerte dal Milan. Una pericolosa insidia alle porte …Il Milan e Mike Maignan stanno trattando per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2026.

Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

Una raccolta di contenuti su Juventus rinnovo Spalletti alle porte...

Temi più discussi: Spalletti-Juve, un altro sì: dopo il Pisa, il rinnovo. I dettagli; Juventus, Spalletti: Rinnovo? Io e Comolli nello stesso condominio; Juventus e Spalletti insieme: ecco quando arrivano firma e annuncio del rinnovo; Spalletti-Juve, si tratta il rinnovo. Il retroscena: sul tavolo una richiesta ben precisa….

Juve, Chirico: 'A Spalletti non verranno mai offerti 7 milioni per il rinnovo'Il giornalista ha precisato: 'Alla Juve, con Spalletti, non vogliono fare l'errore che fecero nel secondo mandato di Allegri' ... it.blastingnews.com

Juve, Spalletti a un passo dal rinnovo: quanto guadagnerà il tecnico bianconero?La Juve continua a lavorare al rinnovo di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero ha convinto la dirigenza nonostante i risultati non siano stati sempre positivi. La qualità del gioco e la crescita ... tag24.it

Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus. Il club ha deciso di attuare la stessa strategia fatta prima delle partite contro Inter e Roma: https://fanpa.ge/OsCPL - facebook.com facebook

Il numero 9 bianconero torna in gruppo dopo 3 mesi Il serbo potrebbe tornare tra i convocati per Juventus-Udinese #Vlahovic #Juventus #DAZN x.com