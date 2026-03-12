Juventus idea Emiliano Martinez per la porta

La Juventus sta valutando l’ingaggio di Emiliano Martinez come possibile nuovo portiere. La società ha mostrato interesse per il portiere dell’Argentina e avrebbe intenzione di inserirsi nella trattativa. La notizia è stata diffusa da Nico Schira su Tuttosport, che ha riportato questa possibile mossa della squadra torinese. La trattativa non è ancora ufficiale e resta da capire come evolverà.

Il retroscena: Emiliano Martinez nuova idea per la porta Come rivelato da Nico Schira su Tuttosport, la Juventus vuole inserirsi nella corsa per il portiere dell'argentina Emiliano Martinez. "El Dibu" è un obbiettivo di altre squadre italiane, Inter in testa, ma la Vecchia signora potrebbe aver fiutato l'opportunità. Emiliano Martinez L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.