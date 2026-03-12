Durante un intervento a Sky Calcio Club, Costacurta ha dichiarato che, secondo lui, il Como è il favorito per la qualificazione in Champions League, superando Juventus e Roma. La sua previsione si basa sulle attuali performance delle squadre e sulla competitività del campionato. La discussione ha coinvolto anche altre analisi sul percorso delle squadre in vista delle prossime partite.

A Sky Calcio Club, Costacurta ha fatto al sua previsione per la corsa Champions, vedendo il Como favorito su Juventus e Roma. La previsione di Costacurta “Attenti al Como” Nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club, Costacurta ha elogiato il gioco della Juventus ma sostiene che il Como sia favorito. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Costacurta “Como favorito per la Champions”

Articoli correlati

Prima pagina Corriere dello Sport: “Exit poll Champions: Como favorito, Juve e Roma fuori!”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026.

Costacurta: “Napoli non favorito sull’Inter, parole di Marotta sorprendono”Il dibattito attorno alla corsa Scudetto e alle recenti dichiarazioni dei protagonisti continua ad animare il confronto televisivo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Costacurta Como favorito per...

Costacurta: Juve, ko con l’Inter ha tolto energie mentaliNel video l’analisi di Alessandro Costacurta sulla prestazione della Juventus e il crollo del secondo tempo in casa del Galatasaray: Ho paura che la gara di domenica abbia tolto energie mentali a tre ... sport.sky.it

Costacurta: La Juventus non è da Scudetto, le altre hanno giocatori più fortiLa Juventus ha collezionato la terza vittoria consecutiva in campionato anche se nell'ultima giornata non ha recuperato punti rispetto alle prime, ovvero Inter, Napoli e Milan, tutte vittoriose. I ... calciomercato.com