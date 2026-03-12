La Juventus sta valutando una vendita di circa 25 milioni di euro per rispettare i parametri UEFA. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa operazione potrebbe essere necessaria per rientrare nei limiti finanziari richiesti. La società sta analizzando le proprie opzioni per adeguarsi alle normative e mantenere la conformità con le regole del massimo organismo calcistico europeo.

In base a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe avere bisogno di fare una grossa cessione per rispettare i parametri UEFA. La Juventus e il mercato La Juventus non ha l'obbligo assoluto di cedere entro giugno 2026, ma una plusvalenza importante sarebbe una vera e propria boccata d'ossigeno per

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, bilancio sotto esame: serve una cessione da 25 milioni

