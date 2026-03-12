Sabato alle ore 15:00 si gioca al Romeo Menti di Castellammare il match tra Juve Stabia e Carrarese, parte del programma del prossimo turno di Serie B. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote per la partita. La sfida vede scendere in campo le due squadre in un confronto che si svolgerà nel contesto della giornata di campionato.

Nel programma del prossimo turno di Serie B c’é anche il match tra Juve Stabia e Carrarese, che si gioca sabato al Romeo Menti di Castellammare. Entrambe le squadre non vincono da diverso tempo e hanno bisogno di una reazione per riprendere il cammino per i rispettivi obiettivi. La Juve Stabia è ancora settima in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juve Stabia-Carrarese (sabato 14 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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Una raccolta di contenuti su Juve Stabia Carrarese sabato 14 marzo...

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