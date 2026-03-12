Juve Primavera tre bianconeri convocati dal ct Bollini con l’Italia Under 19 | ecco chi sono e tutti i dettagli

Il commissario tecnico dell’Italia Under 19 ha convocato tre giocatori della Juventus Primavera per le prossime partite. I calciatori coinvolti sono Rizzo, Verde e di Merola, che sono stati scelti per rappresentare la squadra azzurra nelle sfide imminenti. La selezione include quindi tre talenti provenienti dal settore giovanile bianconero, pronti a scendere in campo con la nazionale giovanile.

Juve Primavera, Bollini ha convocato tre bianconeri per le prossime sfide dell'Under 19: si tratta di Rizzo, Verde e di Merola. I convocati. L'attenzione del calcio giovanile italiano si sposta nuovamente sulle selezioni nazionali, con un occhio di riguardo rivolto ai talenti che sbocciano nel vivaio della Juve Primavera. In vista degli impegni cruciali che attendono l'Under 19, il commissario tecnico ha diramato la lista dei convocati per lo stage di preparazione che si terrà presso il rinomato Centro Sportivo di Novarello. Si tratta di un'occasione fondamentale per il tecnico e per il gruppo di giocatori convocati, chiamati a rifinire la condizione atletica e tattica prima di affrontare la fase decisiva delle qualificazioni europee.