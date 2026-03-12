juric torna in serie a panchina in arrivo per il tecnico croato

Il tecnico croato Ivan Juric potrebbe tornare in Serie A per la prossima stagione, dopo aver concluso da poco un’esperienza di alcune settimane all’Atalanta. Al momento, si parla di un possibile incarico alla guida di una squadra italiana, ma non sono ancora stati ufficializzati dettagli o nomi. La situazione rimane in fase di sviluppo e nessuna decisione è stata confermata ufficialmente.

Possibile ritorno in Serie A per Ivan Juric in vista della prossima stagione con l’allenatore croato che, dopo l’avventura durata poche settimane all’Atalanta, sarebbe finito nel mirino di una squadra italiana. Juric potrebbe tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Le ultime esperienze in panchina di Ivan Juric non sono state positive con il tecnico che non è riuscito a portare a casa i risultati sperati alla guida di Roma, Southampton e Atalanta. Stando a quanto riferito da TuttoSport, per l’allenatore potrebbe arrivare la chiamata del Torino in vista della prossima stagione. I granata, sono alle prese con un finale di stagione durante il quale Zapata e compagni sono chiamati a tirarsi fuori dalle zone pericolose della classifica per non avere brutte sorprese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

