Jumpers – Un salto tra gli animali conferenza con Giorgio Panariello e Tecla Insolia | siamo tutti animali e siamo tutti connessi

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Jumpers – Un salto tra gli animali, il nuovo film Pixar che affronta temi ambientali e tecnologici. Giorgio Panariello e Tecla Insolia hanno partecipato, sottolineando che tutti gli esseri viventi sono connessi e che la tecnologia può essere impiegata sia per danneggiare che per proteggere il pianeta. La pellicola si concentra sulla relazione tra ambiente e innovazione.

La conferenza stampa di Jumpers – Un salto tra gli animali, nuovo film Pixar incentrato sull’ambiente e la tecnologia: « si può fare uso della tecnologia per armarsi, così come si può usarla per salvare il mondo ». In seguito alle delusioni provocate da Elio al botteghino, la Pixar torna con Jumpers – Un salto tra gli animali. Durante la conferenza stampa, il regista, l’autrice e le voci italiane dei personaggi hanno discusso dell’importanza delle tematiche trattate nel film, soffermandosi soprattutto sulla protagonista e la sua forza interiore. Tecla Insolia ha sottolineato quanto si sia immedesimata nel suo personaggio, particolarmente fiera di aver avuto l’opportunità di doppiarla. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

