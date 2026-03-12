JPMorgan Chase ha comunicato alla Consob di aver raggiunto una quota del 10,342% in BPER al 3 marzo 2026 attraverso un insieme di strumenti derivati. La banca d’affari statunitense ha così superato la soglia del 10%, rendendo nota questa partecipazione potenziale. La notifica riguarda la posizione detenuta tramite operazioni che coinvolgono i derivati.

La banca d’affari statunitense JPMorgan Chase ha notificato alla Consob un aumento della sua partecipazione potenziale in BPER, raggiungendo una quota del 10,342% al 3 marzo 2026. Questa soglia significativa è composta prevalentemente da strumenti derivati e non implica un’intenzione di acquisire il controllo della banca italiana. Nonostante l’annuncio abbia generato attenzione nei mercati finanziari, il titolo BPER continua a scendere dello 0,75%, quotandosi a 11,185 euro. La struttura dell’investimento rivela che solo una frazione limitata rappresenta azioni con diritto di voto effettivo, mentre la maggior parte è costituita da posizioni speculative o di copertura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - JPMorgan supera il 10% in BPER: un mosaico di derivati

BPER: JpMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 10%

