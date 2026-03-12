joshua jackson parla per la prima volta dopo la morte di james van der beek

Joshua Jackson ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo la scomparsa di James Van Der Beek. La notizia è stata diffusa da Novella 2000 e rappresenta il primo intervento pubblico dell’attore in merito alla perdita del collega. Jackson ha scelto di parlare pubblicamente, senza aggiungere dettagli personali, in un momento particolare per entrambi.

Durante l’ospitata a Today Show, Joshua Jackson ha parlato per la prima volta dopo la morte dell’amico e collega James Vane Der Beek, con cui ha condiviso il set di Dawson’s Creek. Lo scorso febbraio la scomparsa di James Van Der Beek ha lasciato tutti attoniti. Il cast di Dawson’s Creek, che ha dato enorme popolarità all’attore, così come tanti volti noti e fan, l’hanno ricordato con affetto. Joshua Jackson ora in occasione dell’ospitata a Today Show, ha speso parole d’affetto per l’amico e collega, scomparso troppo presto. “Ora che sono padre anch’io, penso che l’enormità della tragedia per la sua famiglia mi colpisca in modo molto diverso rispetto a quando ero solo un collega. 🔗 Leggi su Novella2000.it

