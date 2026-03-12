Jorgensen si rifiuta di salutare i tifosi del Chelsea in trasferta a Parigi scontro con Reece James

Filip Jorgensen, giocatore del Chelsea, ha scelto di non salutare i tifosi del club durante la trasferta a Parigi dopo un errore che ha portato al gol di Vitinha contro il PSG. L’episodio si è verificato durante la partita, in cui il difensore danese ha commesso un errore che ha influenzato l’andamento dell’incontro. La sua decisione ha suscitato reazioni tra i supporter presenti allo stadio.

Discussione in campo col capitano londinese.