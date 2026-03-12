Jolla phone a 649 euro | presentato il primo smartphone assemblato in Europa che protegge i tuoi dati

È stato presentato un nuovo smartphone assemblato in Europa, con un prezzo di 649 euro, che si propone di proteggere i dati degli utenti. Si tratta del primo modello di questo tipo nel continente, progettato per offrire un’alternativa ai sistemi operativi più diffusi come Android e iOS. La sua introduzione mira a interessare chi cerca maggiore sicurezza e privacy nel proprio dispositivo mobile.

Nel panorama degli smartphone moderni, dove Android e iOS governano incontrastati dividendosi oltre il 99% del mercato globale, l’idea di un’alternativa concreta sembra quasi utopica. Eppure c’è chi non si arrende. La finlandese Jolla torna alla carica con un nuovo dispositivo che porta il suo stesso nome e che promette di offrire qualcosa di radicalmente diverso: uno smartphone che nasce e vive al di fuori dell’orbita delle big tech americane. Non si tratta di un debutto. Jolla porta avanti da oltre un decennio Sailfish OS, un sistema operativo basato su Linux che rifiuta il modello classico imposto da Google e Apple. Dopo anni passati a. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Addio Android e iOS? Jolla Phone è lo smartphone europeo senza Google ed AppleJolla phone torna sul mercato con Sailfish OS e produzione finlandese: focus su privacy, sovranità digitale europea e moduli intercambiabili. smartworld.it

Forget Android and iOS: This phone runs on Linux and comes with a physical privacy switchFounded by ex-Nokia employees, Finnish company Jolla is once again back with a new phone after more than a decade. However, unlike mainstream devices from Samsung, OnePlus, Apple, Oppo, and others, ... indianexpress.com

