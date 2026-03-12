Jil Sander Maglione Lana | Cosa sapere prima dell’acquisto

Il valore intrinseco di questo capo risiede nella specifica lavorazione "boiled" applicata alla lana leggera, una tecnica che compatta le fibre per eliminare la lanosità eccessiva. Questo processo conferisce al tessuto quella superficie liscia e densità media visibile nelle immagini fornite, distinguendolo dai maglioni generici. Al tatto, il materiale si presenta compatto ma morbido, un equilibrio che giustifica pienamente l'estetica pulita e minimalista per cui il marchio è rinomato.