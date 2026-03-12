Jil Sander Maglione Chunky | Lana Vestibilità e Prezzo

Un maglione chunky di Jil Sander è realizzato in lana e si distingue per la vestibilità ampia e confortevole. Il prezzo del capo è stato comunicato dall'azienda e il prodotto è disponibile attraverso canali di vendita ufficiali. L’articolo include anche un avviso di trasparenza riguardante link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Lana costa inglese: morbidezza e struttura del tessuto. Il cuore di questo capo risiede nella scelta del materiale: la lana costa inglese. Questa fibra naturale è rinomata per il suo equilibrio tra calore e leggerezza, offrendo una morbidezza che si percepisce immediatamente al tatto senza risultare ruvida sulla pelle. La struttura del tessuto appare uniforme e liscia, garantendo un aspetto curato anche sotto giacche o cappotti.