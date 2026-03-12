Jesi celebra Mario Dondero | tra scatti immortali e parole mai lette

Jesi si prepara a ricordare Mario Dondero, figura di spicco del fotogiornalismo internazionale. La città organizza eventi e mostre dedicate alle sue fotografie, che hanno catturato momenti storici e persone di varia provenienza. La celebrazione si concentra sulle immagini e le parole di Dondero, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nel suo lavoro senza aggiunte interpretative.

Jesi (Ancona) – La città di Jesi si prepara a celebrare una delle figure più iconiche e rilevanti del fotogiornalismo internazionale: Mario Dondero. Giovedì prossimo ( ore 17:30), la splendida cornice della Galleria degli Stucchi di Palazzo Pianetti ospiterà un doppio appuntamento di grande rilievo culturale: l'inaugurazione della mostra "La vie en Dondero" e la presentazione del volume "Mille parole. Scritti sparsi" (Edizioni Affinità Elettive, 2025). L'iniziativa, promossa dal Comune di Jesi, non è solo un tributo alla straordinaria opera visiva di Dondero, ma un'occasione per riscoprire la sua produzione scritta, spesso meno nota ma altrettanto densa di significato.