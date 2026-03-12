Jacquemus Ciclista ‘le Short Pralu’ | Caratteristiche e di…

Jacquemus presenta le ‘le Short Pralu’, un modello di pantaloncini corti pensati per il ciclismo. Sono realizzati con materiali tecnici specifici e presentano dettagli come cuciture raffinate e una vestibilità aderente. La collezione si rivolge a chi cerca un capo pratico senza rinunciare allo stile, combinando funzionalità e design. La produzione e le caratteristiche del prodotto sono state rese note dall’azienda.

Viscosa a costine e logo metallico: la texture del 'Holiday French'. L'analisi dei materiali rivela che il cuore di questo capo risiede nella scelta tessile specifica: un misto viscosa lavorata a costine. La viscosa, nota per la sua capacità di assorbire l'umidità e garantire una sensazione di freschezza sulla pelle, è qui trasformata dalla lavorazione a coste che conferisce al tessuto una struttura tridimensionale unica. Questa tecnica non è solo estetica; le costine aggiungono profondità visiva e una morbidezza tattile che si distingue nettamente dai tessuti piatti standard.

