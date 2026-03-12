J Balvin a Napoli | la star reggaeton indossa l’azzurro

Il cantante J Balvin è arrivato a Napoli e ha partecipato a un evento nel locale club calcistico della città. Durante l’evento, la star reggaeton ha indossato un completo azzurro, in linea con i colori della squadra locale. La presenza di J Balvin ha attirato l’attenzione dei fan e dei presenti, creando un momento di grande interesse per la scena musicale e sportiva della città.

Il reggaeton sta toccando le strade di Napoli, dove la superstar internazionale J Balvin ha scelto di indossare i colori azzurri del locale club calcistico. Le immagini pubblicate sui canali ufficiali dell'artista colombiano mostrano il cantante con la maglia numero 10 della squadra partenopea, un gesto che ha generato un'ondata di entusiasmo tra i sostenitori locali. La presenza in città è stata confermata attraverso i social media, trasformando un semplice scatto fotografico in un evento culturale e sportivo. Non si tratta solo di una visita turistica, ma di un atto simbolico che lega la musica globale al cuore pulsante della società sportiva napoletana.