Italo-americani stanno preparando il caffè nel dugout durante le partite di baseball. Dopo aver vinto contro gli Stati Uniti al World Baseball Classic, la squadra italiana si è confermata con un’altra prestazione di alto livello. La presenza di giocatori italo-americani nel team è evidente in varie fasi della competizione. I membri del gruppo si occupano delle operazioni nel dugout durante le partite.

Dopo l’impresa contro gli Stati Uniti al World Baseball Classic, l’Italia del baseball firma un’altra prestazione di altissimo livello. Gli Azzurri dominano il Messico con un netto 9-1, conquistano i quarti di finale e chiudono il girone eliminatorio a punteggio pieno. Dietro la maglia azzurra c’è un gruppo compatto di giocatori italo-americani che, pur essendo cresciuti oltreoceano, mostrano un legame fortissimo con le proprie radici italiane e difendono quei colori con una passione viscerale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Italo-americani che preparano il caffè nel dugout: dentro l'impresa dell'Italia

