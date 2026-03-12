ItaliaMeteo il governo tira dritto Cgil | Tutto per evitare il trasloco

Il governo ha deciso di mantenere il trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma, nonostante le proteste. Durante un incontro in prefettura con i rappresentanti della Protezione civile, non si sono raggiunti accordi e le posizioni sono rimaste distanti. La Cgil ha commentato che tutto si sta facendo per evitare il trasloco. La questione rimane aperta e senza soluzioni immediate.

È muro contro muro sul trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma. Il summit di ieri in prefettura con i rappresentanti della Protezione civile, sotto il cui 'cappello' è stata posta l'Agenzia dall'inizio del 2026, non ha prodotto alcun risultato. I sindacati, all'uscita dall'incontro, erano nerissimi: "Nessuna disponibilità a sospendere il trasferimento del personale a Roma con decorrenza lunedì prossimo. E del resto nessuna disponibilità ad aprire alcun confronto sindacale". Una "indisponibilità ancora più inaccettabile – denunciano Cgil, Fp-Cgil e Nidil-Cgil – e dal momento che la data del trasferimento è stata individuata in modo discrezionale dal commissario Fabio Ciciliano, che ha dato ai lavoratori un preavviso di cinque giorni lavorativi per assumere decisioni che riguardano la loro vita e i loro affetti".