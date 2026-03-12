L’Italia del baseball ha raggiunto i quarti di finale del World Baseball Classic 2026, chiudendo il girone con risultati perfetti. La partita contro Porto Rico si svolgerà in un orario stabilito e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Gli Stati Uniti hanno richiesto un cambio di programma, ma la data e l’orario ufficiali sono stati confermati.

L’Italia del baseball continua a sorprendere e conquista un altro risultato di grande prestigio. Gli azzurri hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale del World Baseball Classic, chiudendo il proprio girone con un percorso perfetto. Dopo la memorabile vittoria contro gli Stati Uniti, la Nazionale ha superato anche il Messico con un netto 9-1 e ora si prepara ad affrontare Porto Rico sabato 14 marzo nella fase a eliminazione diretta. La sfida contro i messicani è stata una prova di maturità per la squadra italiana, capace di gestire la pressione e di colpire nei momenti decisivi. Protagonista assoluto è stato il capitano Vinnie Pasquantino, che fino a quel momento non aveva ancora messo a segno una valida nel torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026: orario quarti, tv, streaming. Gli USA hanno preteso un cambio di programma

Articoli correlati

Leggi anche: Italia-USA oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Italia-USA, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingPassate le due partite contro Brasile e Gran Bretagna, per l’Italia al World Baseball Classic sta per arrivare il momento delle superstar USA.

usa vs mexico mexico vs usa baseball 2026 mexico vs usa wbc mexico vs usa baseball where to watch

Altri aggiornamenti su Italia Porto Rico World Baseball...

Temi più discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); Italia - Porto Rico al Torneo di Qualificazione ai Campionati del mondo FIBA di basket femminile 2026: programma, orario e dove vedere la partita; Capolavoro Italia! Batte anche il Messico 9-1 e continua a sognare al World Baseball Classic; Italia - Porto Rico in Diretta Streaming | DAZN IT.

Qualificazioni Mondiali, che esordio per l'ItalBasket: Porto Rico battuto 78-41Splendido esordio per la nazionale di basket femminile nel torneo pre-mondiale di San Juan, dove le azzurre hanno battuto le padrone di casa di Porto Rico per 78-41, cominciando alla grande il torneo ... sport.sky.it

Nella notte Italia-Porto Rico apre la corsa alla World Cup 2026Al via il pre-Mondiale di San Juan: nella notte Italia-Porto Rico. Le Azzurre sfidano cinque avversarie in sette giorni per il pass verso Berlino 2026 ... calciomagazine.net

Altra impresa azzurra al World Baseball Classic: l'Italia batte il Messico 9-1 e passa ai quarti di finale chiudendo a punteggio pieno il girone di qualificazione Sabato sera l'Italia affronterà Porto Rico nella fase a eliminazione diretta: appuntamento alle 20 in dire x.com

ITALIA DEVASTANTE, DOMINIO TOTALE E IL SOGNO CONTINUA! Una stratosferica Italia annichilisce per 9-1 il temibile Messico e vola ai quarti di finale dei mondiali di baseball, dove ad attenderci ci sarà Porto Rico. È la prima volta nella storia facebook