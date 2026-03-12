Italia-Nuova Zelanda | 3 vittorie ora si gioca tutto

Alle 22:00 italiane si svolgerà l'incontro tra la nazionale italiana e quella della Nuova Zelanda nelle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile del 2026. L’Italia ha conquistato tre vittorie finora, e questa partita rappresenta l’ultima occasione per qualificarsi. La sfida si giocherà sul campo in questa fase decisiva del torneo.

Questa sera, alle 22:00 ora italiana, si disputerà l'incontro tra la nazionale italiana e quella della Nuova Zelanda nel quadro delle qualificazioni per i Mondiali di basket femminile del 2026. La gara avrà luogo al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Aglerot a San Juan, dove le Azzurre cercheranno di replicare il successo ottenuto contro Porto Rico. Con un bilancio storico di tre vittorie su tre contro gli oceanici, l'Italia punta a consolidare il percorso verso la rassegna iridata, obiettivo che risulterebbe storico dopo il bronzo europeo del 2025. L'attesa è alta per una partita che non ammette errori, con lo sguardo fisso sulle prestazioni di Costanza Verona e Cecilia Zandalasini, mentre la squadra neozelandese, guidata dalla stella Esra McGoldrick, proverà a ribaltare un trend negativo che dura da decenni.