Issey Miyake Top ‘Eye of the bean’ | vale 19,9€?

Un nuovo prodotto chiamato Issey Miyake Top ‘Eye of the bean’ è stato messo in vendita al prezzo di 19,9 euro. Si tratta di un articolo che include link di affiliazione, e potremmo ricevere una commissione se acquisti tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi. La notizia riguarda la disponibilità del prodotto e la presenza di link affiliati.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tessuto tecnico stretch: come si comporta il ‘bean’?. L’ingegneria del drappeggio a basso costo. La caratteristica principale di questo top non risiede nella composizione chimica del tessuto, ma nella sua capacità di mantenere la forma grazie all’assemblatura smockata laterale. Issey Miyake Top 'Eye of the bean' Il termine “tessuto tecnico stretch” indica un materiale sintetico progettato per seguire i movimenti del corpo senza deformarsi permanentemente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Issey Miyake Top ‘Eye of the bean’: vale 19,9€? Articoli correlati Leggi anche: Issey Miyake Camicia ‘shaped Membrane’: La verità Leggi anche: Guida: Issey Miyake Borsa A Spalla ‘enveloping Square’ Aggiornamenti e contenuti dedicati a Issey Miyake Top Issey Miyake, l’ultimo imperatore della moda giapponesePer capire Issey Miyake bisogna partire da dopo la seconda guerra mondiale, quando l’intera società giapponese si ritrovò in una crisi senza precedenti. Le persone avevano perso ogni fiducia dopo le ... gqitalia.it Issey Miyake Fall 2025 Ready-To-Wear CollectionIssey Miyake Fall 2025 ready-to-wear fashion show & collection photos. Designed by Satoshi Kondo in Paris, France, in March 2025 ... wwd.com