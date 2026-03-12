Issey Miyake Camicia ‘shaped Membrane’ | La verità

Una nuova camicia chiamata ‘shaped Membrane’ di Issey Miyake viene presentata come un esempio di innovazione nel settore della moda. Il prodotto è stato annunciato recentemente e si distingue per il suo design e materiali utilizzati. La comunicazione ufficiale dell’azienda fornisce dettagli sulle caratteristiche tecniche e sui materiali impiegati, senza però entrare in specifiche tecniche approfondite.

La magia del Japanese Washi: quando la carta diventa tessuto. L'approccio di Issey Miyake alla camicia 'Shaped Membrane' sfida le convenzioni tessili tradizionali. Il cuore di questo capo risiede nell'uso innovativo del Japanese Washi, un materiale che fonde la tradizione della carta giapponese con la necessità moderna di un indumento strutturato. Una rivoluzione tattile e visiva. A differenza della seta, nota per la sua lucentezza fluida, o del cotone, apprezzato per la morbidezza, il tessuto a base di Washi offre una texture unica.