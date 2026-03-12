Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso su X un video che mostra i danni causati da un ordigno iraniano a Gerusalemme. L’immagine documenta le conseguenze dell’attacco, senza fornire ulteriori dettagli o commenti. La notizia si concentra sulla località colpita e sul video pubblicato, senza approfondimenti sulle motivazioni o sulle conseguenze.

"Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme, uno di questi ha colpito a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal Muro del Pianto, dalla Moschea di Al-Aqsa e dalla Chiesa del Santo Sepolcro". Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano postando il video del luogo colpito dall'ordigno iraniano. "Proteggere le vite e la sicurezza dei fedeli viene prima di tutto. Ecco perché la preghiera in tutti i luoghi sacri è stata temporaneamente sospesa", aggiunge il messaggio.

© Imolaoggi.it - Israele: colpita Gerusalemme

