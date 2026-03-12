Un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’impalcatura nel pomeriggio di oggi presso il Centro comune di ricerca della Commissione europea a Ispra, in provincia di Varese. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:15 e ha coinvolto un lavoratore impegnato nei lavori di manutenzione sul sito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le prime cure e il trasporto in ospedale.

Ispra (Varese), 12 marzo 2026 – Un ennesimo grave incidente sul lavoro è accaduto questo pomeriggio, intorno alle ore 16,15, JRC di Ispra ( Centro comune di ricerca della Commissione europea) in provincia di Varese. Una persona è infatti caduta da un'impalcatura, da un' altezza stimata di 6 metri. Si tratta di un uomo di 48 anni, che ha riportato un trauma cranico e ad un arto superiore ed è stato trasportato con elisoccorso in Codice Rosso all'ospedale di Circolo di Varese. Si ribalta con l’escavatore a Brescia: muore Marco Turra, operaio di 58 anni I soccorsi immediati. L’allarme è scattato immediatamente e la centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato i soccorsi con la massima urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ispra, cade da impalcatura: gravissimo un 48enne operaio del Jrc

