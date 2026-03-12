Ispezione ministeriale al Commissariato Mecenate di Milano dopo il caso Cinturrino e l'omicidio di Rogoredo

Il ministero ha deciso di effettuare un'ispezione al Commissariato Mecenate di Milano in seguito all'episodio in cui un assistente capo ha aperto il fuoco e ucciso un uomo di 28 anni a Rogoredo. La visita ispettiva avverrà nel giro di pochi giorni per verificare le modalità delle operazioni e il rispetto delle procedure interne. L'operazione si inserisce in un procedimento di accertamento ufficiale.

È prevista, a stretto giro, un'ispezione ministeriale all'interno del Commissariato Mecenate di Milano, dopo che l'assistente capo Cinturrino ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

