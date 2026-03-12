Islam a scuola | oltre la paura verso un futuro inclusivo

Il dibattito sull’inclusione dell’Islam nelle scuole dell’Emilia-Romagna si fa sempre più acceso, con discussioni che coinvolgono aspetti come il rispetto delle festività religiose e le pratiche legate al Ramadan. Le questioni sono al centro di confronti tra docenti, genitori e rappresentanti delle istituzioni, mentre si cerca di trovare un equilibrio tra rispetto delle diversità e norme scolastiche.

Il dibattito sulla presenza dell'Islam nel sistema scolastico emiliano-romagnolo si è acceso con forza, toccando temi sensibili come il proselitismo e la gestione delle festività come il Ramadan. L'intervento di Gian Carlo Sacchi ha messo in luce come certe posizioni politiche trasformino la diversità religiosa in una minaccia immaginaria di sostituzione etnica e colonizzazione culturale. La scuola pubblica deve rimanere un luogo di incontro dove il valore educativo della religione non sia escluso, ma integrato in una visione pluralistica che prepari i giovani alla convivenza futura.