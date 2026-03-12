Irpiniambiente Spa | quote sociali rideterminate a 511.379 euro

Irpiniambiente Spa ha annunciato la nuova valutazione delle proprie quote sociali, che sono state rideterminate a 511.379 euro. La società, attiva nella gestione del ciclo dei rifiuti nella provincia, ha aggiornato il valore delle proprie quote sociali sulla base di recenti valutazioni. La decisione riguarda specificamente la determinazione del valore della partecipazione societaria, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa variazione.

Rideterminata la valutazione delle quote sociali di Irpiniambiente Spa. La nuova valutazione della società provinciale che si occupa di gestione del ciclo dei rifiuti è pari a 511.379,00 euro. Tale aggiornamento è derivante dal metodo di valutazione patrimoniale, in base al quale il valore di un’azienda è pari al Patrimonio Netto della stessa, opportunamente rettificato rispetto al valore di bilancio. In questo modo, la quota si riduce notevolmente passando da 2.542.927,57 euro a 511.379,00 euro. L’amministratore unico di Irpiniambiente Spa, Claudio Crivaro, ha comunicato oggi alla Provincia – socio unico – la valutazione rideterminata, in seguito alle richieste dell'Assemblea Provinciale di Sindaci dello scorso 9 dicembre tenutasi a Palazzo Caracciolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Rifiuti, rideterminate le quote: “sconto” ai Comuni IrpiniAmbienteTempo di lettura: 2 minutiRideterminata la valutazione delle quote sociali di Irpiniambiente Spa. Ha fatto la comparsa per 379 euro: ora l’Inps gli chiede indietro 21mila euro di pensioneUna giornata sul set cinematografico, poche ore come comparsa in un film premiato a Venezia, e un compenso di 379 euro lordi. Altri aggiornamenti su Irpiniambiente Spa quote sociali... Quote sociali di Irpiniambiente, Buonopane: costerà 1,52 euro a cittadinoTanti i Comuni del territorio che potranno entrare in possesso delle quote con meno di mille euro ... msn.com IrpiniAmbiente, summit per il passaggio delle quotePassaggio delle quote aziendali di IrpiniAmbiente spa dalla Provincia all'Ato rifiuti e via libera al cronoprogramma per pianificare le tappe nella cessione degli impianti. Il terzo appuntamento tra ... ilmattino.it