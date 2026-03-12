Una base italiana a Erbil, in Iraq, è stata colpita da un attacco, ma il personale presente è rimasto illeso. Le autorità hanno confermato che nessuno è rimasto ferito e che i militari si sono rifugiati in un'area sicura. Crosetto e Tajani hanno comunicato ufficialmente la notizia, precisando che non ci sono vittime tra i militari italiani coinvolti.

È stata colpita da un missile (o forse un drone: non è ancora chiaro) la base militare italiana di Erbil, che si trova in Iraq L’allarme è scattato nella tarda serata dell’11 marzo. Il governo italiano, con i ministri della Difesa e degli Esteri Crosetto e Tajani, ha subito chiarito che non ci sono feriti e che il personale si è rifugiato nel bunker. “Il personale sta bene, era protetto all’interno del bunker quando è avvenuta l’esplosione e stanno tutti quanti bene”, ha confermato a Sky Tg 24 il comandante della base, Stefano Pizzotti. “Eravamo già – ha spiegato – in condizione di preallarme, verso le 20.30 ore locali è scattato un allarme di minaccia aerea. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iraq, colpita base italiana a Erbil: “personale illeso”

