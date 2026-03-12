Iraq colpita base italiana a Erbil | personale illeso

Da imolaoggi.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una base italiana a Erbil, in Iraq, è stata colpita da un attacco, ma il personale presente è rimasto illeso. Le autorità hanno confermato che nessuno è rimasto ferito e che i militari si sono rifugiati in un'area sicura. Crosetto e Tajani hanno comunicato ufficialmente la notizia, precisando che non ci sono vittime tra i militari italiani coinvolti.

È stata colpita da un missile (o forse un drone: non è ancora chiaro) la base militare italiana di Erbil, che si trova in Iraq L’allarme è scattato nella tarda serata dell’11 marzo. Il governo italiano, con i ministri della Difesa e degli Esteri Crosetto e Tajani, ha subito chiarito che non ci sono feriti e che il personale si è rifugiato nel bunker. “Il personale sta bene, era protetto all’interno del bunker quando è avvenuta l’esplosione e stanno tutti quanti bene”, ha confermato a Sky Tg 24 il comandante della base, Stefano Pizzotti. “Eravamo già – ha spiegato – in condizione di preallarme, verso le 20.30 ore locali è scattato un allarme di minaccia aerea. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

iraq colpita base italiana a erbil personale illeso
© Imolaoggi.it - Iraq, colpita base italiana a Erbil: “personale illeso”

Articoli correlati

Base italiana in Iraq colpita dai missili iraniani, i nostri soldati nei bunker a Camp Singara: il nuovo fronte di ErbilAl confine della grande base di Camp Singara, sulla strada che porta alla pista degli elicotteri, svettano e ruotano i missili Patriot americani.

Colpita base italiana a Erbil: "Personale al riparo nel bunker". Quanti sono e cosa fanno i militari della task forceÈ stata colpita da un missile la base militare italiana di Erbil, che si trova in Iraq.

Contenuti e approfondimenti su Iraq colpita base italiana a Erbil...

Temi più discussi: Iraq, missile colpisce base italiana a Erbil: cosa è successo; Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG; È stata colpita la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno; Il missile sulla base italiana in Iraq e le navi colpite dai pasdaran.

iraq colpita base italianaUn missile colpisce la base italiana a Erbil, Crosetto: Nessuna vittima. Il comandante: Danni alle infrastruttureIn Iraq un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene ... dire.it

iraq colpita base italianaContro la base italiana a Erbil un drone e non un missile, distrutto un mezzoCrosetto: 'Nessun ferito'. Tajani: 'Ferma condanna'. Militari italiani in un bunker. Il velivolo potrebbe aver perso quota (ANSA) ... ansa.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.