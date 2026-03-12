Iran Trump | Abbiamo vinto la guerra non si aspettavano niente del genere

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il paese ha vinto la guerra contro l’Iran, aggiungendo che Teheran non si aspettava nulla di simile. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute di tensioni tra i due paesi e di eventuali sviluppi militari o diplomatici recenti. Nessun dettaglio sulle azioni specifiche o sui tempi è stato fornito.

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno “vinto” la guerra contro l’Iran, sostenendo che Teheran “non si aspettava nulla di simile”. Parlando durante un evento pubblico nello stato del Kentucky, il capo della Casa Bianca ha affermato che l’Iran è “ praticamente distrutto ”, ma ha aggiunto che Washington intende “portare a termine il lavoro”. “Non vogliamo andarcene prima del tempo, vero? Dobbiamo portare a termine il lavoro”, ha detto il presidente nel suo intervento. Il leader di Washington ha inoltre dichiarato che l’azione militare statunitense avrebbe inflitto pesanti perdite alle forze iraniane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, Trump: "Abbiamo vinto la guerra in un'ora"Lo ha detto Donald Trump ad un evento in Kentucky elogiando il nome dell'operazione militare 'Epic fury'.

Iran, Trump: "Abbiamo vinto, guerra risolta dopo un'ora"

Trump verso la guerra con l'Iran

Trump:Vinto,ma non abbiamo finitoAbbiamo vinto la guerra contro l'Iran in un'ora. Lo ha detto Trump ad un evento in Kentucky elogiando il nome dell'operazione militare 'Epic fury'. E' un nome bellissimo, solo se vinci. Ma noi abb ...

Iran, Trump: Abbiamo vinto, guerra risolta dopo un'oraDobbiamo finire il lavoro, abbiamo virtualmente distrutto l'Iran. Abbiamo demolito la capacità di lanciare missili, è crollata del 90%. Abbiamo raso al suolo le fabbriche di droni. L'Iran non ha più ...

"Abbiamo vinto la guerra contro l'Iran in un'ora". Lo ha detto Donald Trump ad un evento in Kentucky elogiando il nome dell'operazione militare 'Epic fury'. "E' un nome bellissimo, solo se vinci. "ma noi abbiamo vinto", ha sottolineato il presidente americano.

Mentre prosegue il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha diffuso un video di animazione in stile Lego che mette in scena una versione giocattolo di Donald Trump, affiancato dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu e persino dal diavolo