Durante un evento in Kentucky, l'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver vinto la guerra contro l’Iran in un’ora, riferendosi all’operazione militare chiamata ‘Epic fury’. La dichiarazione è stata fatta pubblicamente, senza dettagli aggiuntivi sui mezzi o le tappe di quell’azione. La frase ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento.

Lo ha detto Donald Trump ad un evento in Kentucky elogiando il nome dell'operazione militare 'Epic fury'. "E' un nome bellissimo, solo se vinci. "ma noi abbiamo vinto", ha sottolineato il presidente americano. "Abbiamo dovuto fare un'escursione, un viaggetto per liberarci di gente molto malvagia", ha aggiunto il tycoon. "Hanno ucciso la nostra gente. Volevano conquistare il Medio Oriente. Stavano per colpire Israele" e ora "non hanno idea di cosa è capitato loro", ha sottolineato.

© Imolaoggi.it - Iran, Trump: “Abbiamo vinto la guerra in un’ora”

