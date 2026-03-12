Iran Schlein | guerra illegale Italia non dia basi per attacchi

Il Partito Democratico ha dichiarato che la guerra in Iran è illegale e ha ribadito che l’Italia non concederà basi militari statunitensi per operazioni militari. La posizione è stata espressa durante un evento a Roma, con un intervento che sottolinea la netta opposizione alle eventuali autorizzazioni italiane a supporto delle operazioni militari nel paese.

Roma, 12 mar. (askanews) – Per il Pd la guerra in Iran è “illegale” e bisogna dire chiaramente che non verrà mai data l’autorizzazione all’uso delle basi militari Usa in Italia per attività di supporto alle operazioni militari. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, durante un comizio a Venezia. “Voglio ribadire la nostra ferma posizione: no a questa guerra illegale voluta da Trump e Netanyahu. No all’autorizzazione delle basi militari in Italia per qualsiasi supporto a questi attacchi”. “Khamenei – ha precisato – era un dittatore sanguinario che non ci mancherà di certo”, ma “la transizione democratica” deve essere affidata al popolo iraniano e non “calata dall’alto”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

