Iran primo messaggio di Khamenei | Sconfiggeremo il nostro nemico

Il nuovo leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, ha pronunciato il suo primo discorso alla nazione, affermando che l’Iran sconfiggerà il nemico e vendicherà il sangue dei martiri. Le sue parole sono state trasmesse pubblicamente, segnando un momento importante nella crisi in corso nel paese. Nessun dettaglio sui tempi o sui mezzi di questa azione è stato fornito.

La crisi iraniana. "Sconfiggeremo il nostro nemico, vendicheremo il sangue dei nostri martiri", dice la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei nel suo primo discorso alla nazione. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, primo messaggio di Khamenei: "Sconfiggeremo il nostro nemico"