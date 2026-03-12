Iran Mojtaba Khamenei | Paesi Golfo amici ma attacchi a basi Usa continueranno

La nuova Guida Suprema dell’Iran ha dichiarato che il paese considera i Paesi del Golfo amici e ha precisato che le operazioni militari continueranno a essere dirette esclusivamente contro le basi degli Stati Uniti. La sua posizione è stata comunicata in un discorso pubblico, senza indicare intenzioni di escalation, ma confermando l’intenzione di colpire obiettivi statunitensi.

La nuova Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha affermato che l'Iran crede nell'amicizia con Paesi vicini e che continuerà a colpire solo le basi degli Stati Uniti. Lo ha detto in un discorso televisivo, il primo dalla sua nomina. E ha annunciato che lo Stretto di Hormuz "continuerà a rimanere chiuso per fare pressione sui nemici".

