Iran Mojtaba Khamenei Continueremo la guerra senza sosta
Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha dichiarato che il paese continuerà a combattere senza sosta. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensioni crescenti e fa seguito a una serie di discorsi pubblici. Khamenei ha ribadito la determinazione dell'Iran a proseguire le proprie attività, senza indicare limiti temporali o condizioni specifiche.
TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio diffuso attraverso canali vicini al regime, annuncia l'escalation totale nel conflitto in corso con Stati Uniti e Israele: “Continueremo la guerra senza sosta, apriremo nuovi fronti dove il nemico manca di esperienza, colpiremo le basi americane nei Paesi vicini e manterremo chiuso lo Stretto di Hormuz”. Nel testo Mojtaba Khamenei dichiara: “Abbiamo condotto studi per l'apertura di fronti aggiuntivi in aree in cui l'avversario è inesperto. Vendicheremo i crimini commessi dal nemico”. Poi ribadisce che “non sono previsti attacchi diretti ai Paesi limitrofi, ma solo alle installazioni militari statunitensi sul loro territorio”, esortandoli a “chiudere immediatamente tali basi per evitare conseguenze”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
