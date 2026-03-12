Iran Mojtaba Khamenei Continueremo la guerra senza sosta

Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha dichiarato che il paese continuerà a combattere senza sosta. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensioni crescenti e fa seguito a una serie di discorsi pubblici. Khamenei ha ribadito la determinazione dell'Iran a proseguire le proprie attività, senza indicare limiti temporali o condizioni specifiche.