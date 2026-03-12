Il governo italiano ha condannato l’attacco subito dalla base militare in Iraq, confermando che si è trattato di un attacco deliberato. La premier ha espresso orgoglio per le forze che portano pace nelle zone di crisi. Nel frattempo, il ministro della Difesa ha confermato l’intenzionalità dell’attacco contro la base italiana. Nessuna altra informazione sui responsabili è stata resa nota.

“A nome del Governo e mio personale esprimo solidarietà e vicinanza ai nostri militari, rimasti illesi a seguito dell’attacco: l’Italia è orgogliosa del coraggio e della professionalità che mettono nel lavorare quotidianamente per la pace e la sicurezza nei molti teatri di crisi“. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un post su X, commenta l’attacco iraniano alla base italiana di Erbi, in Iraq, colpita nella notte da due droni. Il premier comunica che sta continuando a seguire con attenzione la situazione, essendo in costante contatto con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e con quello della difesa Guido Crosetto. Anche quest’ultimo è intervenuto sul caso dell’attacco alla base irachena, parlando ai microfoni del Tg1 e rassicurando sulla situazione dei connazionali stanziati nel presidio militare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Meloni su attacco a Erbil: “Orgogliosa di chi porta pace in teatri di crisi”

