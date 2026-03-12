La presidente del Consiglio ha avviato incontri con i rappresentanti dell’opposizione iraniana per discutere della crisi in atto nel paese. Ha stabilito contatti con leader di vari partiti e gruppi politici, cercando di ottenere informazioni e ascoltare le diverse opinioni sulla situazione politica e sociale in Iran. La strategia prevede un dialogo diretto con tutti i protagonisti dell’opposizione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di coinvolgere direttamente i leader delle forze di opposizione sulla crisi internazionale legata all’ Iran, avviando una serie di contatti per condividere informazioni e valutazioni su una situazione che rischia di avere conseguenze anche sull’Europa e sull’Italia. L’iniziativa nasce dalla convinzione che, di fronte a una crisi internazionale di questa portata, sia necessario mantenere un livello di confronto istituzionale tra maggioranza e minoranza, almeno sui temi della sicurezza e della politica estera. Il giro di telefonate della premier arriva nelle ore in cui l’escalation militare in Medio Oriente continua ad alimentare tensioni e preoccupazioni a livello globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, Meloni sente i leader dell’opposizione sulla crisi: contatti con tutti i partiti

Articoli correlati

Venezuela, Meloni sente la leader dell’opposizione Machado: “Aperta una nuova pagina di speranza”Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Maria Corina Machado, la leader delle opposizioni venezuelane attualmente latitante per evitare...

Meloni sull’Iran: «Tra le crisi più complesse degli ultimi decenni. Serve serietà, anche da parte dell’opposizione»La responsabilità, di fronte a una crisi «tra le più complesse negli ultimi decenni», è la linea che guida del governo rispetto a ciò che avviene in...

Approfondimenti e contenuti su Iran Meloni sente i leader...

Temi più discussi: Sviluppi della crisi in Iran, Meloni informa Mattarella. Contatti con i leader del Golfo; Iran, Meloni sente Erdogan e leader europei: Italia farà la sua parte. Allerta su energia e sicurezza; Iran, Meloni sente Macron: sostegno a Paesi del Golfo e a Cipro; Meloni sente Macron: impegno comune per i paesi del Golfo. Basi Usa e difesa aerea: ok alla risoluzione di maggioranza.

Meloni sente tutte le opposizioni sulla situazione in Iran(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente i leader delle opposizioni sulla situazione in Iran. Secondo quanto si apprende la premier, oltre alla seg ... msn.com

Iran, Meloni sente i leader dell’opposizione sulla crisi: contatti con tutti i partitiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di coinvolgere direttamente i leader delle forze di opposizione sulla crisi internazionale legata ... thesocialpost.it

Cosa ha detto la nuova Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, nel suo primo discorso dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli Esperti: il messaggio è stato letto in tv, ma lui ancora non si è mostrato in pubblico, secondo alcune fonti sarebbe addirit - facebook.com facebook

Petrolio, crisi globale: il Brent sfiora i 100 dollari, mentre l’Iran minaccia lo Stretto di Hormuz x.com