Iran Meloni sente i leader dell’opposizione sulla crisi | contatti con tutti i partiti

La presidente del Consiglio ha avviato incontri con i rappresentanti dell’opposizione iraniana per discutere della crisi in atto nel paese. Ha stabilito contatti con leader di vari partiti e gruppi politici, cercando di ottenere informazioni e ascoltare le diverse opinioni sulla situazione politica e sociale in Iran. La strategia prevede un dialogo diretto con tutti i protagonisti dell’opposizione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di coinvolgere direttamente i leader delle forze di opposizione sulla crisi internazionale legata all’ Iran, avviando una serie di contatti per condividere informazioni e valutazioni su una situazione che rischia di avere conseguenze anche sull’Europa e sull’Italia. L’iniziativa nasce dalla convinzione che, di fronte a una crisi internazionale di questa portata, sia necessario mantenere un livello di confronto istituzionale tra maggioranza e minoranza, almeno sui temi della sicurezza e della politica estera. Il giro di telefonate della premier arriva nelle ore in cui l’escalation militare in Medio Oriente continua ad alimentare tensioni e preoccupazioni a livello globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

