Iran incendio nella torre del Dubai Creek Harbor dopo l' attacco con un drone

Nelle prime ore di giovedì un incendio si è sviluppato in una torre del Dubai Creek Harbor. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a spegnere le fiamme. L’incidente è stato causato da un attacco con un drone iraniano. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

(LaPresse) I vigili del fuoco hanno spento un incendio in una torre del Dubai Creek Harbor nelle prime ore di giovedì mattina, dopo l'attacco di un drone iraniano. Le immagini hanno mostrato fumo e fuoco fuoriuscire da una delle unità della torre. Non ci sono vittime o feriti.