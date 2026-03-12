Iran il ruolo della Russia | Mosca svela le tattiche per colpire Usa e Paesi del Golfo

La Russia rivela dettagli sulle proprie strategie e piani nel conflitto tra Iran e le coalizioni guidate dagli Stati Uniti e Israele. Mosca ha condiviso informazioni di intelligence e ha spiegato le tattiche adottate per influenzare la situazione nella regione del Golfo. La ricostruzione delle mosse russe si aggiunge alle analisi sulla dinamica del conflitto in atto.

(Adnkronos) – Non solo informazioni di intelligence ma strategie e piani. Il ruolo della Russia nella guerra tra Iran da una parte e Stati Uniti-Israele dall'altra appare più rilevante di quanto sia sembrato finora. A delineare il quadro in cui Mosca ha una funzione di primo piano è una fonte dell'intelligence occidentale, che accende i. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

