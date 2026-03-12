Iran gli obiettivi non casuali dei contrattacchi | colpite le basi di Palmahim Ovbeda e la sede dello Shin Bet

In un momento di tensione crescente nel Medio Oriente nel 2026, l’Iran ha condotto una serie di attacchi coordinati contro obiettivi israeliani. Le basi di Palmahim e Ovbeda sono state colpite, così come la sede dello Shin Bet. L’Agenzia di stampa iraniana Tasnim ha diffuso una nota del Corpo delle Guardie della rivoluzione, confermando le operazioni.

In una delle fasi più calde del conflitto che sta ridisegnando il Medio Oriente nel 2026, l’Agenzia di stampa iraniana Tasnim ha diffuso un comunicato del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica che scuote fortemente la sicurezza israeliana. Teheran dichiara di aver lanciato un massiccio assalto coordinato utilizzando droni distruttivi contro le infrastrutture militari più sensibili del "regime sionista". Gli obiettivi non sono casuali: le basi aeree di Palmahim e Ovbeda e, per la prima volta con tale enfasi, il quartier generale dello Shin Bet nei territori della Palestina occupata, l'agenzia di sicurezza interna che rappresenta il cervello operativo della difesa dello Stato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

